قادة عشرات الدول الأوروبية يجتمعون في مولدوفا

من المقرر أن يجتمع ما يقرب من 50 قائدا أوروبيا اليوم الخميس في بولبواكا بمولدوفا، على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، لمناقشة قضايا الأمن والاتصال والطاقة في القارة الأوروبية.

وأطلق الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في العاصمة المولدوفية كيشيناو، أمس الأربعاء، مهمة مدنية لدعم مولدوفا ضد الهجمات السيبرانية والجهود الأوسع لإثارة الاضطرابات في البلاد. وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في السابق بتقديم دعم إضافي.

وتعد القمة أكبر حدث سياسي تستضيفه مولدوفا، وفقاً للحكومة.