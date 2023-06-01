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الأردنيون يحتفلون بزفاف ولي العهد

ولي العهد الأردني الأمير حسين يشارك في مراسم ما قبل الزفاف التقليدية ، في عمان
1 يونيو 2023 09:39

يشهد قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على المهندسة  رجوة آل سيف ليتوجه بعدها العروسان في سيارة خاصة إلى قصر الحسينية محاطين "بالموكب الأحمر".
ويتألف الموكب من 20 سيارة لاند روفر حمراء ترافقها 10 دراجات نارية يستقلها 71 فرداً من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم.

 

ويسلك الموكب، الذي ارتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، عددا من شوارع العاصمة التي تزينت بالأعلام وصور العروسين، وستبث محطات التلفزيون الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وبذلك يكون قصر زهران، الذي بني في عام 1957، قد احتضن عرس الجد الملك الراحل الحسين بن طلال على الأميرة منى والدة العاهل الأردني الحالي، وعرس الابن الملك عبد الله، وعرس الحفيد الحسين بن عبد الله.
وأعلن الأردن، اليوم الخميس عطلة رسمية احتفالا بالزفاف.

 

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بدأت احتفالات الأردن الرسمية بزفاف ولي العهد (29 عاما)، وهو الابن الأكبر للملك عبد الله والملكة رانيا،  الأربعاء وتستمر على مدى يومين. وبدأ ضيوف المملكة الوصول إلى العاصمة لحضور الاحتفالات، ومن المتوقع أن يحضرها قادة دول وشخصيات من دول صديقة.

ويحظى حفل الزفاف، الذي اكتسب وسم #نفرح_بالحسين على وسائل التواصل الاجتماعي، باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا.

وهذا هو العرس الثاني الذي تشهده العائلة الملكية الأردنية هذا العام إذ تزوجت الأميرة إيمان وهي الابنة الكبرى للعاهل الأردني، من جميل ألكساندر ترميوتس في حفل أقيم في مارس  في عمان.

المصدر: وكالات
زفاف
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن
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