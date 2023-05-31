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في تسجيل صوتي.. ترامب يؤكد الاحتفاظ بوثيقة سرية

دونالد ترامب
1 يونيو 2023 01:07

أفادت قناة "سي.إن.إن" التلفزيونية الأميركية بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تحدث في تسجيل صوتي عن وثيقة سرية احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأضافت القناة أن "الادعاء حصل على تسجيل صوتي من اجتماع في 2021 أقر فيه ترامب باحتفاظه بوثيقة سرية" لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
ولم تستمع القناة إلى التسجيل لكنها نقلت عن مصادر متعددة قدمت وصفا لمحتوى التسجيل.
وقالت الشبكة الإخبارية إن ترامب بدا في التسجيل أنه كان يدرك أنه يحتفظ بمواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.
يسعى ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في 2024.
وقال مصدران لشبكة "سي.إن.إن" إن تصريحات ترامب أشارت إلى رغبته في مشاركة المعلومات، لكنه كان على دراية بالقيود المفروضة على قدرته على رفع السرية عن الوثائق بعد مغادرته منصبه.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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