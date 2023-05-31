الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية

نيويورك (الاتحاد)

كررت دولة الإمارات، أمس، دعوتها لوقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا، مؤكدة ضرورة التهدئة والحوار لإنهاء هذا النزاع بحل سلمي ومستدام يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن حول الأمن والسلم الدوليين، أدلت به غسق شاهين، المنسق السياسي لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، «في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تطورات إيجابية، إذ ستستمر مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوماً أخرى».

وأضافت شاهين: «هذه الجهود هي دليل على ما يمكن تحقيقه عندما يكون هناك إرادة سياسية». وتابعت: «يجب أن ينظر إلى هذه المبادرة بجدية، ومن خلال فتح الباب للمناقشات السياسية، يمكن أن تكون المبادرة إجراءً لبناء الثقة من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من المحادثات التي تهدف إلى حل هذا النزاع».

وفي هذه الأثناء، حثت دولة الإمارات الأطراف على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن تقديرها لما يوليه فريق الوكالة من عناية تقنية وتركيز على السلامة والأمن في مجال الطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، قالت شاهين: «نذكّر بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة في المسائل الملحة والتناسب والتمييز والحماية الممنوحة للمنشآت النووية بموجب هذا القانون».

وقدمت شاهين، في نهاية البيان، التهنئة لسويسرا على رئاستها المتميزة للمجلس خلال شهر مايو.