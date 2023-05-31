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الإمارات: ضرورة تحقيق الاستقرار في جنوب السودان

لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
1 يونيو 2023 01:24

نيويورك (الاتحاد)

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جددت دولة الإمارات، أمس، التزامها، إلى جانب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان. 
ومدّد مجلس الأمن الحظر على الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدّة عام، أي حتى 31 مايو 2024.
وقالت الإمارات، في تعليل التصويت في مجلس الأمن بشأن البند المعنون العقوبات على جنوب السودان: «لقد شاركنا بشكلٍ بنّاء في المفاوضات بشأن هذا القرار، وارتأينا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر الإقليمية، ومنها الآراء بالغة الأهمية لجنوب السودان، عند النظر في قرارات المجلس، لا سيما تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات». 
وأوضحت في التعليل الذي قدمته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «سعينا باستمرار على إبراز وجهات النظر الإقليمية هذه أثناء المشاورات حول هذا النص، وذلك حسبما أعربت عنها الدول الأفريقية الثلاث» في المجلس. 
وذكرت معالي السفيرة: «رغم رغبتنا في تمكن هذا المجلس من إيجاد مسار يتيح التوصل إلى توافق في الآراء، صوتت دولة الإمارات لصالح النص، لأنه يشير إلى أن نظام العقوبات يستجيب للتقدم المحرز على الأرض، ولأنه يعكس الإنجازات الإضافية التي تحققت بالنسبة للمعايير التي وضعها هذا المجلس، حيث يجب الاستمرار في هذا المسار».
وأعربت في ختام البيان، عن تطلع دولة الإمارات إلى إحداث المزيد من التقدم في تعديل نظام العقوبات، بما يجسد الأوضاع الجارية في جنوب السودان.
وذكر القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، بصفتها حامل القلم، وتمّ تبنّيه بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، عن قلق من «استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد»، كما دعا الأطراف إلى «تجنّب الانزلاق مرّة أخرى في صراع عام».

جنوب السودان
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