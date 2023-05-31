بايدن يتوقع إقرار رفع سقف الدين قبل نفاد أموال الحكومة

قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن يتوقع أن يكون مشروع قانون سقف الدين على مكتبه بحلول الخامس من يونيو، موعد نفاد الأموال من الحكومة لدفع التزاماتها.

وكان بايدن قد قال، في وقت سابق الأربعاء، إن عملية رفع سقف الدين الأميركي تسير كما هو مخطط لها، وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "سنعالج مسألة سقف الدين".

ويصوت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار أميركي، وهي خطوة حاسمة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يحدث الأسبوع المقبل في حال عدم اتخاذ الكونجرس أي إجراء.

وتوصل رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي والرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى اتفاق بشأن مشروع قانون سقف الدين.

وحذرت وزارة الخزانة من احتمال عدم تمكنها من تغطية جميع التزامات الحكومة بحلول يوم الاثنين إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين.

وإذا ما أقر مجلس النواب مشروع القانون، فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا في عملية قد تمتد حتى بداية الأسبوع المقبل خاصة إذا حاول أي من أعضاء مجلس الشيوخ المئة إبطاء تمريره.