اعتقال 7 أشخاص في ألمانيا جمعوا تبرعات لـ«داعش»

برلين (وكالات)

اعتُقل 7 أشخاص في مناطق عدّة بألمانيا، للاشتباه في تقديمهم دعماً لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، حسبما أعلنت النيابة العامة الفدرالية أمس. وتمّ القبض على هؤلاء الأشخاص السبعة، وهم 4 نساء و3 رجال، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق، في مناطق عدّة في غرب ألمانيا.

وتمّ إجراء عمليات بحث في حوالي 20 موقعاً في ألمانيا وهولندا، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الفدرالي.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي المسؤول عن شؤون الإرهاب، إنّ «المشتبه بهم جزء من شبكة دولية تدعم الأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش في سوريا، من خلال تبرعات مالية».

وأضاف: «استُخدمت الأموال التي تمّ جمعها، وهي حوالي 65 ألف يورو، بشكل خاص لتحسين إمداد الأشخاص المحتجزين في مخيّمات في شمال سوريا».

وقال إنّه «في بعض الحالات، مكّنت الأموال المعتقلين من الهروب من المخيّمات».