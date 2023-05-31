رئيس الوزراء اليمني يدعو إلى مسار دولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

عدن (الاتحاد)

دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أمس، إلى مسار إقليمي ودولي عاجل لدعم إجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة للهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام على الوضع الإنساني الكارثي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

وطالب عبد الملك، بضغط دولي على جماعة الحوثي من أجل التعاطي الجاد مع مساعي إنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها في اليمن. وأعرب رئيس الحكومة اليمنية، عن ثقته بقيام واشنطن بدور فاعل في حث المجتمع الدولي والمنظمات والجهات المانحة على الدعم العاجل للحكومة اليمنية للقيام بدورها في الجوانب الاقتصادية والخدمية لإحلال السلام، وشدد على ضرورة توفير الشروط الموضوعية للسلام بموجب مرجعيات الحل الثلاث.