فرنسا تدعو لانتخاب رئيس في لبنان «دون تأخير»

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

دعت فرنسا إلى انتخاب رئيس جديد للبنان «من دون تأخير»، مؤكدةً دعمها لكافة جهود إخراج البلاد من مأزقها السياسي، جاء ذلك فيما أعلن في لبنان عن ولادة تكتل نيابي جديد يضم 5 نواب مستقلين.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله أمس، في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي، بانتخاب رئيس جديد للبنان «من دون تأخير»، مؤكداً دعمه لجهود إخراج لبنان من «المأزق السياسي».

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن «ماكرون والراعي عبرا عن مخاوفهما العميقة من الأزمة التي يعاني منها لبنان وشلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدة الرئاسة منذ أكثر من 7 أشهر».

وأضاف الإليزيه في بيانه أن «الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني اتفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية دون تأخير». وحسب الرئاسة الفرنسية: «شدد ماكرون على أن الانسداد الراهن في لبنان يمثل عقبة أمام الإصلاحات التي لا نهوض واستقرار دائمين للبنان دونها».

وفي سياق آخر، أعلن النائب اللبناني فيصل كرامي، أمس، ولادة تكتل نيابي جديد تحت اسم «التوافق الوطني»، يضم 5 نواب مستقلين.

وقال كرامي خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت:

إن «التكتل عابر للمناطق ونتمنى أن يصبح عابرًا للطوائف»، لافتًا إلى أن «أعضاءه يجتمعون على الثوابت الوطنية والقومية وأبرزها عروبة لبنان وأهمية انفتاحه على أشقائه العرب وتوطيد علاقاته بكل الدول العربية».

وأوضح أن «التكتل يؤمن بأن الخروج من المنزلق الراهن يتطلّب مسارًا إصلاحيًا شاملاً على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومحاربة جدّية للهدر والفساد».

ومع فشل البرلمان على مدار 7 أشهر في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، قال نواب لبنانيون وخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» إن تعنت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وراء عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وقال البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش: إن «الدستور أعطى هامشاً واسعاً للتعطيل الذي هو سبب عدم انتخاب رئيس للبلاد، وإن سبب عدم انتخاب الرئيس حتى الآن هو استمرار الاستقطاب وعدم قدرة أي فريق على تأمين ثلثي عدد مجلس النواب».

وأشار علوش لـ«الاتحاد» إلى عدم التفاهم على السلة الموسعة «الحكومة والإصلاحات التي تأتي مع الرئيس» والمرتبطة بانتخابه، بخلاف إصرار ميليشيات «حزب الله» على فرض رئيس تابع له كعامل رئيسي لفشل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وحول أسباب فشل البرلمان في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، أوضحت النائبة البرلمانية نجاة صليبة أن السبب هو عدم وجود حصص ومحاصصة، وأن المجتمع الدولي ليس مستعداً لتوزيع الحصص. وأضافت لـ«الاتحاد» أن الحل يتطلب من النواب تحمل مسؤولياتهم التاريخية وانتخاب رئيس توافقي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، يعزو الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني بشير عصمت في تصريح لـ«الاتحاد»، «فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس لعدة أسباب جوهرية، وأن منصب الرئيس ليس بالأهمية المعطاة له، لكن الصراع يدور حول لمن الأرجحية في القرار (محور حزب الله أم المحور المضاد)».