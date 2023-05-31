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لبنان يطالب ألمانيا بملف حاكم المصرف المركزي

رياض سلامة (رويترز)
1 يونيو 2023 01:24

بيروت (الاتحاد)

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طلب القضاء اللبناني، أمس، من نظيره الألماني تزويده بملف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في ميونيخ.
جاء ذلك خلال استجواب سلامة في بيروت بجرائم عدة بينها تبييض أموال واختلاس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
وقال المسؤول القضائي: إن «سلامة خضع لجلسة تحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه في مضمون النشرة الحمراء التي عمّمها الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف غيابية أصدرتها المدعية العامة في ميونيخ بجرائم تبييض أموال واحتيال واختلاس وإثراء غير مشروع». وقرّر قبلان في نهاية الجلسة، وفق المصدر ذاته، «ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، بعد التثبّت من أنه لا يحوز جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين تم حجزهما الأسبوع الماضي بعد الاستماع إليه، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها قاضية فرنسية بحقّه».
وطلب قبلان من القضاء الألماني، في كتاب وجّهه عبر الأمانة العامة لـ«الإنتربول» وتضمّن محضر جلسة الاستجواب، تزويده بكامل ملفّ سلامة للاطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، وفق المصدر ذاته.
وكان قبلان وجّه الطلب ذاته أمس، إلى القاضية الفرنسية أود بوريزي، بعد الاستماع إلى سلامة بناء على مذكرة توقيف فرنسية بالتهم ذاتها، صدرت إثر تمنعه عن المثول في باريس.

ألمانيا
القضاء اللبناني
لبنان
رياض سلامة
مصرف لبنان المركزي
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