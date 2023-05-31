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الأمم المتحدة: وصول شاحنات محملة بالمساعدات إلى مناطق مختلفة في السودان

الأمم المتحدة: وصول شاحنات محملة بالمساعدات إلى مناطق مختلفة في السودان
1 يونيو 2023 01:24

نيويورك (الاتحاد)

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أعلنت الأمم المتحدة وصول ما لا يقل عن 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة في السودان، ومنها العاصمة الخرطوم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس: «إن الشاحنات حملت 2600 طن من الإمدادات، بما في ذلك مواد التغذية والمياه والصرف الصحي والإمدادات الصحية لنحو مليوني رجل وامرأة وطفل». ووصل برنامج الأغذية العالمي إلى حوالي 675 ألف شخص في جميع أنحاء السودان منذ استئناف عملياته، وبدأ البرنامج الأممي توزيع المواد الغذائية في الخرطوم السبت الماضي. ويخطط البرنامج للوصول إلى ما لا يقل عن نصف مليون شخص يحتاجون إلى الغذاء في العاصمة الخرطوم.
في غضون ذلك، حذرت منظمة «اليونيسيف» من أن أكثر من 13.6 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بعد 6 أسابيع من الأزمة.

الأمم المتحدة
السودان
المساعدات الإنسانية
ستيفان دوجاريك
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