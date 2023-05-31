ضبط 11 إرهابياً في الجزائر

الجزائر (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اعتقال 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة بالبلاد.

وكشفت الوزارة، في بيان صحفي أمس، عن أن حراس خفر السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية، وأنقذوا 20 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

ووفق الوزارة: «تم توقيف 344 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، و78 تاجر مخدرات، و265 منقباً عن الذهب».

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصر الجيش تمكنت، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الماضي، من اعتقال 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وأفاد بيان الدفاع بأن «وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة من 8 إلى 21 أبريل، عمليات أسفرت عن نتائج نوعية، ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر دورية بحث وتمشيط بالمسيلة».