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الصين تريد تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي

باحث ألماني: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل البشر مطلقاً
31 مايو 2023 23:54

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولون حكوميون كبار على الحاجة إلى تعزيز تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.
وجرى الاتفاق، خلال قمة للحزب الشيوعي الصيني، على «تحسين مراقبة بيانات الشبكة والذكاء الاصطناعي»، بحسب المصادر نفسها.
وقال المسؤولون بعد الاجتماع «يجب أن نستعد لأسوأ الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة، وأن نكون مستعدين لمقاومة الرياح العاتية والمياه الهائجة وحتى العواصف الخطيرة»، بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وصرّح الرئيس شي جين بينغ «لقد ازداد تعقيد وخطورة قضايا الأمن القومي التي تواجه بلادنا بشكل كبير».
كانت السلطات الصينية قد أعلنت، في أبريل الماضي، أنها ستفرض «فحصاً أمنياً» على الأدوات المطورة في الصين وتستند إلى الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي».
وقدمت مشروع قانون يهدف إلى ضمان «التنمية الصحية والتطبيق النموذجي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية».
أتاحت إدارة الفضاء السيبراني الصينية مشروع اللوائح التنظيمية للتعليق العام، ومن المرجح أن يتم تبنيه.
وكشف عن النص تزامناً مع إعلان العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، في الأسابيع الأخيرة، أنها تعمل على نماذج روبوت محادثة من الذكاء الاصطناعي خاص بها على غرار «تشات جي بي تي» الأميركي.
أعلنت الصين عن خطط طموحة لتصبح رائدة على مستوى العالم في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
وتقدّر شركة الاستشارات «ماكينزي» أن هذا القطاع يمكن أن يساهم بحلول ذلك بنحو 600 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي كل عام.

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