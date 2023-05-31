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جونسون يسلم رسائل حول «كورونا» لحكومة بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون
31 مايو 2023 23:10

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن جونسون أعطى دفاتره ورسائله في زمن جائحة «كورونا» إلى الحكومة وحث المسؤولين على إحالتها إلى تحقيق مستقل بشأن «كوفيد-19».
يعارض مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن الإشراف عن عمل الحكومة، التحقيق حول ما كان إذا يجب عليه تسليم مستندات يعتبر أن لا علاقة لها بالتحقيق.
وقال المتحدث، في بيان «كل مستندات بوريس جونسون، ومن بينها رسائل واتساب ودفاتره، التي طلبها تحقيق كوفيد سُلمت إلى مكتب مجلس الوزراء بالكامل وبدون تنقيح».
وأردف قائلاً «يحث السيد جونسون مكتب مجلس الوزراء على سرعة الإفصاح عنها للتحقيق».
بعدما سجلت بريطانيا واحداً من أكبر أعداد الوفيات بالعالم جراء جائحة «كورونا»، أمرت حكومة جونسون في 2021 بإجراء تحقيق بشأن استعداد البلاد، فضلاً عن استجابة قطاع الصحة العامة والاقتصاد.

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بوريس جونسون
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