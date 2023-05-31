السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي

قال بيان لمطار الخرطوم الدولي، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن سلطة الطيران المدني في السودان ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو.

وأضاف البيان أنه «يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص».

كان السودان قد أغلق مجاله الجوي إثر التصعيد العسكري الحالي الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.

وتم تمديد وقف إطلاق النار لخمسة أيام أخرى بهدف السماح بوصول المساعدات إلى المدنيين.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة لإبرام الاتفاق وتراقبان تنفيذه. وقال البلدان، إن الاتفاق سمح بوصول المساعدات إلى ما يقدر بنحو مليوني شخص.

وتسبب التصعيد في مقتل أكثر من 750 مدنياً وجرح الآلاف ونزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، ومن بينهم ما يربو على 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة ليصبحوا لاجئين.