الأمم المتحدة تحاول إنقاذ «اتفاق الحبوب» بمقترح جديد

قال مصدر مقرب من المحادثات، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ كييف وموسكو وأنقرة التحضير لنقل الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا في محاولة من المنظمة لإنقاذ اتفاق يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بأمان.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أن الأمم المتحدة، مع بدء العمل التحضيري، تريد إجراء محادثات بخصوص توسيع اتفاق البحر الأسود الذي أُبرم في يوليو الماضي حتى يشمل مزيدا من موانئ أوكرانيا وشحنات أخرى.

ووافقت روسيا هذا الشهر على تمديد الاتفاق لشهرين لكنها قالت إن المبادرة ستتوقف ما لم يتم الوفاء باتفاق يستهدف التغلب على العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وأضاف المصدر أن أوكرانيا وتركيا وافقتا على الاقتراح الجديد الذي يهدف إلى تحسين العمليات في البحر الأسود لتصدير الحبوب، لكن روسيا لم ترد بعد.

وردا على سؤال حول تقرير رويترز، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي يومي إن المحادثات مستمرة.

وأضاف "كما تذكرون، طرح الأمين العام بعض الأفكار على الأطراف لتحسين تيسير عمل مركز التنسيق المشترك، وكذلك العمل على مسألة تصدير الأمونيا، وهي جزء من الاتفاق المبرم. المحادثات والاتصالات مستمرة. وهذا كل ما يمكنني قوله الآن".

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين موسكو وكييف في يوليو الماضي للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للحبوب عالمياً.