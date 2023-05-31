النرويج: لن يكون لروسيا رأي في انضمام أوكرانيا للناتو

قالت النرويج، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي لن يسمح لروسيا بتحديد متى يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الحلف.

وتستضيف النرويج اجتماع وزراء خارجية الحلف بهدف تقريب وجهات النظر بشأن طلب عضوية أوكرانيا قبل قمة مقررة في يوليو المقبل.

وقالت أنيكن فيتفيلت وزيرة خارجية النرويج للصحفيين، عشية اجتماع يستمر يومين مع نظرائها من دول حلف شمال الأطلسي "الأمر متروك لأوكرانيا وأعضاء حلف الأطلسي لتقرير متى تنضم أوكرانيا لعضوية الحلف، الأمر ليس بيد موسكو".

ولم يوافق الحلف على طلب أوكرانيا الحصول على عضوية سريعة المسار إذ تخشى حكومات غربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا من أي خطوة أخرى قد تقرب الحلف من أزمة مع روسيا.

تريد أوكرانيا وبعض من حلفائها المقربين في أوروبا الشرقية الاتفاق على خطوات ملموسة تقرب أوكرانيا أكثر من العضوية عند عقد قمة زعماء حلف الأطلسي يومي 11 و12 يوليو في ليتوانيا.

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الأطلسي، الأسبوع الماضي، إنه لن يكون بوسع أوكرانيا الانضمام للحلف بينما الأزمة الحالية مستعرة لكنه قال إن الأمر سيكون مختلفا عندما تنتهي الأزمة.