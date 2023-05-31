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شاهد.. الرائدان السعوديان يعودان للأرض

شاهد.. الرائدان السعوديان يعودان للأرض
31 مايو 2023 21:30

هبطت كبسولة تابعة لشركة "سبايس إكس" حاملة أربعة رواد فضاء بينهم سعوديان لتكمل المهمة الثانية الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية.
ولوّحت ريانة برناوي، أول سعودية تذهب إلى الفضاء، ومواطنها علي القرني والأميركيان بيغي ويتسون وجون شوفنر بسعادة للكاميرات بعد رفع فتحة كبسولة "كرو دراغون" مساء الثلاثاء.
وبعد ذلك، خرجوا من المركبة الفضائية مع قليل من المساعدة إذ كانوا غير متّزنين بعد تمضيتهم ثمانية أيام في المحطة المدارية كما ظهر في بث فيديو وفّرته شركة "أكسيوم سبايس" التي سيّرت المهمة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وغرّد رئيس "ناسا" بيل نيلسون "أهلا بكم في الأرض مجددا!".
وقالت "أكسيوم سبايس" في بيان إن الطاقم المؤلف من أربعة أفراد أجرى أكثر من 20 تجربة بحثية وعملوا كعناصر بحثية لفهم تأثيرات الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان بشكل أفضل وتطوير تقنيات قد تساعد في رحلات الفضاء البشرية في المستقبل.
وأقلع طاقم المهمة المسماة "اكس-2" بصاروخ "سبايس فالكون 9" من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال في 21 مايو.

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المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
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