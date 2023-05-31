ما هي هدية عبدالله الثاني لولي عهده بمناسبة زفافه؟

يشهد قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان، مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على المهندسة السعودية رجوة آل سيف ليتوجه بعدها العروسان في سيارة خاصة إلى قصر الحسينية محاطين "بالموكب الأحمر".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»: «أهدى جلالة الملك، سمو ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم، كرمز للعدل والدفاع عن الوطن، نُقشت عليه الآية القرآنية "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ "، وهو نسخة عن سيف المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، وصُنع من حديد مستخرج من حجارة تحيط بقلعة عجلون».

ورحّب جلالة الملك خلال مأدبة عشاء أقامها اليوم الأربعاء، حضرها سمو الأمير الحسن بن طلال، وأفراد العائلة المالكة بالحضور "أهلا وسهلا فيكم في بيت كل الأردنيين، مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا".

وقال جلالته إن الفرحة بالحسين "ابني وابنكم" قد اكتملت بوجودكم معنا، مستذكرا ميلاد سمو ولي العهد قبل 28 عاما حينما أنعم الله على جلالته بالحسين.

وعبر جلالة الملك عن فخره بالحسين وبعزيمته وبطموحه الكبير لوطنه وبمحبته وتفانيه لأهله، وأضاف "اليوم، يكمل نصف دينه، ويبدأ مرحلة جديدة من حياته، فأطلب منه أن تظل مخافة ربنا بين عينيه".

وأضاف الملك: "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

ويتألف موكب العريسين من 20 سيارة لاند روفر حمراء ترافقها 10 دراجات نارية يستقلها 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم.

ويسلك الموكب، الذي ارتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، عددا من شوارع العاصمة التي تزينت بالأعلام وصور العروسين، وستبث محطات التلفزيون الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وبذلك يكون قصر زهران، الذي بني في عام 1957، قد احتضن عرس الجد الملك الراحل الحسين بن طلال على الأميرة منى والدة العاهل الأردني الحالي، وعرس الابن الملك عبد الله، وعرس الحفيد الحسين بن عبد الله.

وأعلن الأردن غدا الخميس عطلة رسمية احتفالا بالزفاف.

وبدأت احتفالات الأردن الرسمية بزفاف ولي العهد (29 عاما)، وهو الابن الأكبر للملك عبد الله والملكة رانيا، اليوم الأربعاء وتستمر على مدى يومين.

وبدأ ضيوف المملكة الوصول إلى العاصمة لحضور الاحتفالات، ومن المتوقع أن يحضرها قادة دول وشخصيات من دول صديقة.

ويحظى حفل الزفاف، الذي اكتسب وسم «#نفرح_بالحسين» على وسائل التواصل الاجتماعي، باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا.