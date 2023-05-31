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ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية على أراضيها

جانب من برلين
31 مايو 2023 17:01

ستخفض ألمانيا بشكل كبير التمثيل الدبلوماسي لموسكو على أراضيها بعدما قلصت روسيا عدد الأشخاص الذين يُسمح لبرلين توظيفهم في سفاراتها ومؤسساتها في روسيا، وفق ما أفاد ناطق باسم الخارجية الأربعاء.
وقال المصدر في مؤتمر صحفي دوري: «قررنا سحب الموافقة الممنوحة لعمل أربع من خمس قنصليات روسية في ألمانيا».
وأضاف: «تم إبلاغ وزارة الخارجية الروسية بذلك اليوم».
أفادت الخارجية الروسية نهاية الأسبوع بأن مئات الموظفين المدنيين والعاملين في مؤسسات ألمانية في روسيا طُلب منهم مغادرة البلاد.
ووضعت موسكو حداً أقصى لعدد الموظفين الألمان في روسيا بلغ 350 شخصاً، بحسب المتحدث باسم الخارجية.
وأفاد المصدر الأربعاء: «من أجل التمكن من الإيفاء بالمتطلبات الروسية للحد من عدد موظفينا، قررت الحكومة إغلاق القنصليات الألمانية في كالينينغراد ويكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك».
وتابع أنه «سيتم خفض العمليات بشكل كبير وإيقافها في نوفمبر».
ولن تتأثر سفارة ألمانيا في موسكو وقنصليتها في سانت بطرسبورغ.
وقال المتحدث: «بالنسبة للحضور الروسي في ألمانيا، تُطّبق قرارتنا بشكل متبادل.. لضمان توازن الحضور المتبادل في ما يتعلق بالموظفين والهيكلية».

 

 

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