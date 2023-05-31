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كوريا الشمالية تعلن فشل محاولتها إطلاق قمر اصطناعي

كوريا الشمالية تعلن فشل محاولتها إطلاق قمر اصطناعي
31 مايو 2023 07:50

فشلت محاولة كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الصاروخ الذي يحمل "قمر الاستطلاع العسكري" تحطم قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية بعد أن "فقد قوة الدفع بسبب بدء التشغيل غير الطبيعي" لمحرك المرحلة الثانية.

وأضاف البيان أن الفشل كان بسبب "انخفاض الموثوقية والاستقرار" لنظام المحرك الجديد، وأوضح أن العلماء يدرسون سبب الفشل.

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وسيتم إطلاق ثان "في أقرب وقت ممكن"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد ذكر أن بيونج يانج أطلقت صاروخاً متعدد المراحل في اتجاه الجنوب. وقال خفر السواحل الياباني يوم الاثنين إن كوريا الشمالية أبلغته بأن بيونج يانج تخطط لإطلاق قمر اصطناعي بين 31 مايو و 11 يونيو على الرغم من الانتقادات بأن هذا الإطلاق سينتهك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية. 

المصدر: وكالات
بيونج يانج
قمر اصطناعي
كوريا الشمالية
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