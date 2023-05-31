الخميس 1 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مجلس النواب الأميركي يقر تشريع سقف الديون

النائب دان بيشوب وأعضاء في مجلس النواب خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن
31 مايو 2023 07:51

اجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

أخبار ذات صلة
بايدن يتوقع إقرار رفع سقف الدين قبل نفاد أموال الحكومة
النواب الأميركيون يستعدون للتصويت على رفع سقف الدين

كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا. ويتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

 

المصدر: وكالات
سقف الدين الأميركي
كيفن مكارثي
مجلس النواب الأميركي
جو بايدن
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:24
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة السودانية
اليوم 01:24
أرشيفية
عربي ودولي
اتهامات جديدة لـ«الغنوشي» بالتآمر على أمن تونس
اليوم 01:24
خزان النفط العائم «صافر» (رويترز)
عربي ودولي
اليمن يطالب بدعم دولي للتخلص من الكوارث
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©