بلينكن يحث تركيا على قبول انضمام السويد للناتو

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره التركي في اتصال هاتفي بأن السويد صارت جاهزة "الآن" للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)

وحث وزير الخارجية الأميركي، الثلاثاء، تركيا على الانتهاء فورا من الموافقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إن الدولة الواقعة في شمال القارة الأوروبية اتخذت بالفعل خطوات مهمة لمعالجة اعتراضات أنقرة على طلب انضمامها.

وقال بلينكن إن واشنطن تواصل العمل على استكمال انضمام السويد قبل قمة الحلف في منتصف يوليو والتي ستجمع رؤساء دول الحلف.

وتابع "نعتقد أن الوقت قد حان ولا يوجد سبب لعدم المضي قدما". وأضاف "أثارت تركيا مخاوف مهمة ومشروعة. وعالجت السويد وفنلندا هذه المخاوف".

وأردف "نتطلع إلى إتمام هذه العملية في الأسابيع المقبلة. ليس لدينا أي شك في إمكانية إتمامها وينبغي أن تتم ونتوقع أن تتم".

تقدمت السويد وفنلندا بطلبي انضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي متخليتين عن سياسات طويلة الأمد بعدم الانحياز. وموافقة جميع أعضاء حلف الأطلسي شرط انضمام عضو جديد له، لكن تركيا والمجر لم توافقا حتى الآن على طلب السويد.

وصدقت تركيا على طلب انضمام فنلندا إلى الحلف في أواخر مارس.