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رئيس أفريقيا الوسطى يدعو لاستفتاء على دستور جديد

فاوستين أركانج تواديرا، رئيس أفريقيا الوسطى
31 مايو 2023 00:53

أعلن فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، الثلاثاء، أنّه سينظّم استفتاء على دستور جديد.
وقال الرئيس، في خطاب إلى الأمّة نشر على موقع فيسبوك "قرّرت.. طرح هذا المشروع في استفتاء"، محدّداً موعد الاستفتاء في 30 يوليو المقبل.
وانتُخب تواديرا في 2016 وعاد لولاية ثانية في 2020.
ولا يحقّ للرئيس حاليا تولي المنصب سوى لولايتين.
وقال فيديل غواندجيكا المستشار الرئيسي لتواديرا، بعد الإعلان، إنّه "لن تكون هناك ولاية ثالثة، بل سيعود العدّاد إلى الصفر. لذا، يمكن لأيّ شخص السعي للفوز بولاية جديدة بمن في ذلك تواديرا، إن أراد".

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المصدر: آ ف ب
فاوستين أركانج تواديرا
أفريقيا الوسطى
استفتاء
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