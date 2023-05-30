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البيت الأبيض: موعد التخلف عن سداد الديون لم يتغير

البيت الأبيض
31 مايو 2023 00:34

قالت شالاندا يانج، مديرة الميزانية في البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه لا يوجد مؤشر على تغير الموعد المحتمل لتخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، وهو الخامس من يونيو.
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد ذكرت يوم الجمعة أن الحكومة ستتخلف عن سداد التزاماتها بحلول هذا الموعد إذا لم يرفع الكونجرس سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار أميركي.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل يومين، التوصل إلى اتفاق مع كيفن مكارثي الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأميركي لتجنب إفلاس الولايات المتحدة.
وقال بايدن، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه في السابق لم يكن هناك سوى حديث عن «اتفاق مؤقت ... توصلت أنا ومكارثي إلى اتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بشأن ميزانية ستتجنب السيناريو الأسوأ وهو إعلان التخلف عن سداد الديون لأول مرة في تاريخ بلادنا".
وأضاف بايدن أن الاتفاق "نبأ سار" للشعب الأميركي، ودعا الكونجرس إلى تمرير الاتفاق على الفور لزيادة سقف الدين الأميركي حتى عام 2025 مقابل خفض كبير في الإنفاق العام.
ومن المقرر التصويت على الاتفاق في مجلس النواب يوم الأربعاء.

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المصدر: وكالات
البيت الأبيض
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