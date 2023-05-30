واشنطن: مقاتلة صينية تقترب من طائرة عسكرية أميركية

قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة صينية نفذت مناورة «عدوانية بلا داع» بالقرب من طائرة عسكرية أميركية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، في بيان، إن الطائرة الصينية من طراز «جيه-16» نفذت مناورة الأسبوع الماضي وأجبرت طائرة أميركية من طراز «آر.سي-135» على التحليق في وضع اضطراب ناتج عن خلخلة الهواء.

وتحدث هذه الحالات من الاعتراض في بعض الأحيان. ففي ديسمبر الماضي، اقتربت طائرة عسكرية صينية بفاصل ثلاثة أمتار من طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية وأجبرتها على تنفيذ مناورات لتفادي الاصطدام بها في المجال الجوي الدولي.