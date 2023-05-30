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قتيل في روسيا جراء ضربة أوكرانية

آثار انفجار في بيلغورود (أرشيفية)
30 مايو 2023 23:58

قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف أوكراني على مركز للنازحين في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب ما أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المنطقة.
وقال غلادكوف على تطبيق تلغرام "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بسلاح المدفعية مركزا للنازحين يضم مدنيين مسنين وأطفالا .. قتل حارس أمن وأصيب شخصان بجروح".
وذكر أن الجريحين "في حالة خطيرة في العناية المركزة" مع "إصابات اخترقت بطن" أحدهما، بينما أصيب الآخر في الصدر.
وأرفق غلادكوف رسالته بصور لمبنى متضرر نوافذه محطمة، وخندق ناجم عن اصطدام قرب غرفة حارس الأمن، وبالغين وأطفال يتم إجلاؤهم في حافلات.
وتعرضت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا مرارًا للقصف الأوكراني، فضلاً عن محاولات توغل جماعات مسلحة قادمة من أوكرانيا.
وازدادت التفجيرات والتوغلات في الأسابيع الأخيرة في حين تقول كييف إنها تحضّر لهجوم مضاد كبير.
وتعرضت العاصمة الروسية موسكو، فجر اليوم الثلاثاء، لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة، ما تسبب بأضرار طفيفة وإصابة شخصين، بحسب السلطات المحلية.

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المصدر: وكالات
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