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«تريندز»: التحديات العالمية تعزز التعددية واحترام التنوّع

«تريندز»: التحديات العالمية تعزز التعددية واحترام التنوّع
31 مايو 2023 00:20

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال ندوة «إعادة بناء التوافق على التعددية» التي نظمها معهد شنغهاي للدراسات الدولية وأكاديمية دراسات الصين المعاصرة والعالم. 
وأشاد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي- تريندز للبحوث والاستشارات في بداية مداخلة بالندوة بتقرير «التعددية على الِمحَكّ: النظام الدولي في مرحلة تحوُّل والحلول الصينية» الذي أطلقه معهد شنغهاي للدراسات الدولية وأكاديمية دراسات الصين المعاصرة والعالم، مشيراً إلى أن التقرير يشكِّل أحد إرهاصات التعددية الدولية التي يتطلع لها كثيرون، لأنه يقدِّم حلولًا أخرى «صينية» لمشكلات العالم وتحدّياتِه.
وقال الدكتور العلي إن اتجاه التعددية ينمو بصورة كبيرة في ظروفٍ تتسم بمعدلاتٍ مرتفعة للتعاون الدولي، وكثافة الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وتبنّي رُؤًى واستراتيجيات مشتركة للتنمية المستدامة والأمن الجماعي، وِفْقَ قاعدة رابح-رابح، فضلًا عن ازدهار تقاليد الحَوكمة العالمية التي تتابعها منظمات دولية ذات مصداقية عالية المستوى.
وأوضح أن هذا الاتجاه ما يَزال يواجِه تحدياتٍ عدّة، مع عدم اكتمال تعافي الشعوب والاقتصادات من جائحة كوفيد-19، وزيادة معدّلات الصراعات الجيوبوليتيكية في أقاليمَ مختلفةٍ من العالم، مؤكداً أن هذه التحديات ذاتَها تشكِّل دوافعَ نحو ضرورة العمل بشكل أسرع لتعزيز التعددية واحترام التنوّع والاختلاف بين الثقافات والشعوب.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
شنغهاي
الصين
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