الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات تشيد بدعم الصين لاستضافة «COP28»

المشاركون في الحوار السياسي الاستراتيجي للمنتدى العربي الصيني (وام)
31 مايو 2023 00:20

بكين (وام) 

أخبار ذات صلة
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
أسعار الوقود في الإمارات لشهر يونيو
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

شاركت دولة الإمارات في الدورة الـ18 لاجتماع كبار المسؤولين والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي للمنتدى العربي الصيني التي عقدت في مدينة تشينغدو بجمهورية الصين الشعبية، أمس، وترأس وفد الدولة عبدالله مطر المزروعي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.
ناقش المشاركون في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في العديد من المجالات، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات العربية الصينية، مؤكدين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الجانبين للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار.
وأكد المزروعي في كلمة دولة الإمارات على العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات بجمهورية الصين الشعبية، القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي شهدت تطوراً كبيراً في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول للصين عربياً وخليجياً كما تعد الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات خلال عام 2021.
وأشاد المزروعي بدعم وتأييد الصين لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP28) وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، إلى الصين يومي 17 و18 أبريل 2023 وما توصلت إليه الزيارة من تفاهم مشترك في مجال العمل المناخي لبحث الحلول العمليّة لقضية التغيّر المناخي، كما ثمّن التعاون القائم بين دولة الإمارات والصين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة لدولة الإمارات في المجلس خلال الفترة من 2022-2023.
ومن جانبه، ثمّن الجانب الصيني التعاون والتنسيق الوثيق مع دولة الإمارات في عدة مجالات منها الطاقة والسياحة والثقافة والتكنولوجيا والابتكار بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم في مجال الفضاء والملاحة، كما أشاد بنجاح تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي ومشاركة الصين الفاعلة في هذا الحدث العالمي.
وفي ختام اجتماعي الدورتين، تم إقرار محضر الدورة الـ18 لاجتماع كبار المسؤولين والذي تمحور حول الأعمال المنجزة التي تحققت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني في مجالات عديدة منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري للمنتدى، فيما تناول محضر الدورة الـ7 للحوار السياسي الاستراتيجي مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين وتضمّن الترحيب باستضافة دولة الإمارات لفعاليات الدورة 28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

الصين
COP28
الإمارات
كوب 28
المنتدى العربي الصيني
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©