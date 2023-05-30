الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لعدم التصعيد في أوكرانيا

بروكسل (وكالات)

دعا الاتحاد الأوروبي روسيا، أمس، إلى عدم التصعيد واستغلال ما قالت إنه «هجمات طائرات من دون طيار على موسكو» لتصعيد المعارك في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو: إن الاتحاد الأوروبي أحيط علماً بما تردد من تقارير تفيد بتحليق بعض الطائرات من دون طيار فوق موسكو.

وأضاف «ليس لنا أن نعلق على تلك التقارير لا سيما أننا لا نعرف مصادرها إلا أننا ندعو روسيا إلى عدم التصعيد في أوكرانيا».

وأعلنت روسيا أمس أنها أسقطت 8 مسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها في هجوم غير اعتيادي اعتبرته «رداً» على الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «من الواضح تماماً أننا نتحدث عن ردّ من نظام كييف على ضرباتنا على أحد مراكزه القيادية». وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إصابة شخصَين بشكل طفيف في هجوم تسبب «بأضرار طفيفة في أبنية عدة».

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتابع التطورات، موضحا أنه «لا قتلى حتى الساعة ولا تهديد لسكان موسكو ومنطقتها».

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت الطائرات من دون طيار الثماني المستخدمة من خلال الدفاع الجوي.

من جانبه أكّد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك أمس أن أوكرانيا «ليست مرتبطة بشكل مباشر» بهجوم المسيرات على موسكو.

ويأتي الهجوم على موسكو في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات على الأراضي الروسية، بما فيها توغل مسلح في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن أي من هذه الهجمات.