الآلاف يفرّون من حريق شرق كندا

اوتاوا (أ ف ب)

أعلنت السلطات الكندية أمس الأول، أنّ أكثر من 16 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق البلاد بعد أن هدّد أحد الحرائق العديدة المستعرة في البلاد مناطق سكنية قرب مدينة هاليفاكس. والحريق الذي ما زال خارج نطاق السيطرة شمال غرب مدينة هاليفاكس لم يتقدّم منذ ليل الأحد حين أعلنت السلطات حالة الطوارئ. ودعت السلطات سكّان الضواحي إلى البقاء على أهبّة الاستعداد لإخلاء منازلهم في أيّ لحظة.

وبثّت قنوات التلفزة المحليّة مشاهد ظهرت فيها أعمدة دخان تلفّ المنطقة والكثير من المنازل والسيارات وقد استحالت رماداً بسبب النيران، لكنّ الحريق لم يوقع أيّ إصابات بشرية.

ووصف تيم هيوستن رئيس وزراء نوفا سكوشا المقاطعة بأنّها «تحت الضغط»، بينما قال مايك سافاج رئيس بلدية مدينة هاليفاكس إنّ الحريق «غير مسبوق».