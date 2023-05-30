دعوة أوروبية لوقف التصعيد في كوسوفو

بروكسل (وكالات)

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، قادة كوسوفو وصربيا إلى وقف التصعيد على الفور بعد اشتباكات «غير مقبولة على الإطلاق» في شمال كوسوفو.

وحذر بوريل من أن الاتحاد الأوروبي «يناقش الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال واصل الأطراف مقاومة الخطوات المقترحة تجاه وقف التصعيد».

قال بوريل: «إن الاتحاد الأوروبي يدين بأقوى العبارات العنف في شمال كوسوفو» خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف «الأعمال العنيفة ضد المدنيين والإعلام وقوات إنفاذ القانون وقوات حفظ السلام الدولية «كفور» أمر غير مقبول إطلاقاً، حيث إنه يؤدي لحدوث وضع خطير للغاية»، داعياً قادة كوسوفو والصرب للعمل على خفض التوترات واستعادة الهدوء في شمال كوسوفو. وتابع «أتوقع أن تعلق سلطات كوسوفو عملية الشرطة، التي تركز على مباني البلدية في شمال كوسوفو، وأن ينسحب المتظاهرون العنيفون».