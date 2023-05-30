قتلى جراء أمطار غزيرة في أفغانستان

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على أقاليم أفغانية عدة خلال اليومين الماضيين، حسبما قال مسؤول اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا أيضا بسبب الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أن نحو مائة أسرة تضررت من الأمطار، التي أضرت أيضا بأكثر من 3 آلاف فدان من الأراضي الزراعية.

تشهد أفغانستان أمطارا موسمية كل عام.

وقالت الأمم المتحدة إن البلاد تشهد أزمة إنسانية كبيرة، محذرة من أن ملايين الأشخاص يواجهون خطر المجاعة من دون مساعدات منقذة للحياة.