مجلس الأمن يطلب تقييم بعثة الأمم المتحدة في العراق

مدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمدّة عام مهمّة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، مطالباً بتقييم "أهمية" تفويضها.

ويمدّد القرار، الذي تمّ تبنّيه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الـ15، مهمة البعثة حتى 31 مايو 2024، مطالباً إياها بشكل خاص بالتركيز على مساعدة الحكومة العراقية من أجل إتمام المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات، وخصوصاً انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليمية في كردستان العراق، مقرّر إجراؤها في الخريف.

يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إجراء "تقييم استراتيجي" للبعثة بحلول 31 مارس 2024.

يجب أن يدرس هذا التقييم خصوصاً "التهديدات الحالية للسلام والأمن في العراق، والأهمية المستمرّة لمهام وأولويات البعثة"، وأن يقدّم "توصيات لتحسين تفويض يونامي وهيكل وموظفي البعثة لدعم الحكومة العراقية".