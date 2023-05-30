بلينكن يدعو لانضمام السويد إلى حلف الناتو

أعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يرحّب حلف شمال الأطلسي (الناتو) بانضمام السويد إليه تزامناً مع قمته المقررة في يوليو المقبل في فيلينوس عاصمة ليتوانيا.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة "لوليو" في شمال السويد: "حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد".

وقدمت السويد وفنلندا طلبيهما للانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022.

وقد حصلت فنلندا، رسميا، على العضوية في أبريل الماضي. بينما ما تزال السويد بحاجة إلى موافقة كل من تركيا والمجر، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا بعد على طلب السويد الانضمام للحلف.

يحتاج انضمام أي دولة جديدة إلى الحلف لموافقة كل الدول الأعضاء.