الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بلينكن يدعو لانضمام السويد إلى حلف الناتو

بلينكن (يسار الصورة) في مؤتمر صحفي مع أولف كريسترسو رئيس وزراء السويد
30 مايو 2023 21:59

أعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يرحّب حلف شمال الأطلسي (الناتو) بانضمام السويد إليه تزامناً مع قمته المقررة في يوليو المقبل في فيلينوس عاصمة ليتوانيا.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة "لوليو" في شمال السويد: "حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد".
وقدمت السويد وفنلندا طلبيهما للانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022.
وقد حصلت فنلندا، رسميا، على العضوية في أبريل الماضي. بينما ما تزال السويد بحاجة إلى موافقة كل من تركيا والمجر، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا بعد على طلب السويد الانضمام للحلف.
يحتاج انضمام أي دولة جديدة إلى الحلف لموافقة كل الدول الأعضاء.

أخبار ذات صلة
بلينكن يحث تركيا على قبول انضمام السويد للناتو
ستولتنبرغ يدلي بتصريح جديد بشأن انضمام السويد لـ«الناتو»
المصدر: وكالات
حلف الأطلسي
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
السويد
انضمام
عضوية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©