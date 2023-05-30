اقتحام ونهب السفارة الليبية في الخرطوم

دانت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الثلاثاء، اقتحام سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي تعرضت مبانيها للنهب والتخريب.

وذكر بيان الوزارة أنها "تدين اقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم ونهب محتوياتها"، والتي كان قد تم إجلاء موظفيها بسبب أعمال العنف.

وأعربت الوزارة الليبية عن "أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأعمال" وقالت إنها "تدعو طرفي النزاع في السودان إلى نبذ العنف (...) وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها" وذلك عملاً باتفاقية فيينا التي "تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".

وأشارت ليبيا في بيانها إلى "حرصها الشديد" على استقرار السودان وشعبه، لكنها جددت "إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية" في العاصمة السودانية.