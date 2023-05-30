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رائدا الفضاء السعوديان يودعان محطة الفضاء الدولية

رائدا الفضاء السعوديان يودعان محطة الفضاء الدولية
30 مايو 2023 20:13

ودّع رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، وعلي القرني، محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة الفضائية عائدَين إلى الأرض، اليوم، بعد تحقيقهما مستهدفات المهمة العلمية للمملكة العربية السعودية، والتي تسعى للإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، وبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة، وذلك بصحبة طاقم مهمة AX-2، الذي ضمّ أيضًا رائدي الفضاء بيجي ويتسون وجون شوفنر.
وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء، نجاح عملية انفصال المركبة الفضائية التي تقلّ رائدي الفضاء السعوديين عن محطة الفضاء الدولية، عند الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة متجهة إلى الأرض للهبوط في مياه المحيط الأطلسي غدًا الأربعاء عند الساعة الخامسة صباحا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه باختتام رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، مهمتهما على متن محطة الفضاء الدولية، تكون المملكة العربية السعودية قد دشنت مرحلة جديدة في استكشاف الفضاء، والاستثمار في علومه المتخصصة، وذلك ضمن خططها وطموحها في مجال استكشاف الفضاء، وتعزيز مكانتها بين الدول التي تتسابق نحو الفضاء، ودعم قدراتها على إجراء أبحاثها الخاصة بشكل مستقل.

 

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المصدر: وام
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