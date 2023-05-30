واشنطن تعلّق على الهجمات الأوكرانية داخل روسيا

علّقت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على الهجمات الأوكرانيبة الأخيرة داخل الأراضي الروسية.

وقالت واشنطن إنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا وذلك عقب ضربات بمسيرات استهدفت مباني عالية في العاصمة الروسية موسكو.

أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها".

وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت تقيّم ما حدث في موسكو حيث استُهدفت أبنية سكنية لأول مرة منذ غزت روسيا أوكرانيا.

وجاءت تصريحات المتحدث فيما يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة للسويد.

وأعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت ثماني مسيّرات أوكرانية استهدفت العاصمة موسكو ومحيطها في هجوم غير اعتيادي اعتبرته "ردا" من أوكرانيا على الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت خصوصا عاصمتها كييف.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "من الواضح تمامًا أننا نتحدث عن ردّ من نظام كييف على ضرباتنا الفعّالة جدًا على أحد مراكزه القيادية".

وأتى هجوم، اليوم الثلاثاء، بعد هجوم آخر بمسيرات روسية طال العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل وأسفر عن سقوط قتيل، على الأقل على ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إصابة شخصَين بشكل طفيف في الهجوم الذي حدث فجر الثلاثاء والذي تسبب أيضًا "بأضرار طفيفة في أبنية عدة".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تابع "مباشرة" التطورات بفضل "وزارة الدفاع ورئيس بلدية موسكو وحاكم منطقة موسكو ووزارة الحالات الطارئة".

وأوضح أن "لا قتلى وحتى الساعة لا تهديد لسكان موسكو ومنطقتها".

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت الطائرات من دون طيار الثماني المستخدمة من خلال الدفاع الجوي ووسائل حرب إلكترونية.