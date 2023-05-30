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رئيس وزراء بريطانيا يزور واشنطن الأسبوع المقبل

رئيس وزراء بريطانيا يزور واشنطن الأسبوع المقبل
30 مايو 2023 18:30

 سيجري رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع المقبل في واشنطن بشأن تحسين العلاقات الاقتصادية وسبل الحفاظ على دعم أوكرانيا عسكريا .

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم الثلاثاء إن سوناك سيكون في واشنطن يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل وسيلتقي بايدن وأعضاء من الكونجرس وكبار رجال الأعمال الأميركيين.

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وأردف قائلا "الزيارة ستكون فرصة لاستكمال المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء والرئيس بايدن في الأشهر الأخيرة عن تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن التحديات الاقتصادية التي ستحدد مستقبلنا".

وأضاف "ستكون هناك فرصة أيضا لمناقشة قضايا تشمل الحفاظ على دعمنا لأوكرانيا".

المصدر: رويترز
ريشي سوناك
بريطانيا
جو بايدن
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