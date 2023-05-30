الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العاصمة السودانية تشهد هدوءا مع تمديد الهدنة

سودانيون يقتنون حاجاتهم في سوق شعبي
30 مايو 2023 18:17

قال سكان إن إطلاق النار هدأ في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، مع تمديد وقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات للمدنيين.
ومدد وقف إطلاق النار، الذي استمر أسبوعاً، لمدة خمسة أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقرراً مساء أمس الاثنين.
وتوسطت السعودية والولايات المتحدة لإبرام الاتفاق وتراقبان تنفيذه. وقال البلدان إن الهدنة السابقة سمحت بوصول المساعدات إلى ما يقدر بنحو مليوني شخص، رغم إطلاق نار واشتباكات من حين لآخر.
وقالت هند صابر (53 عاماً) وهي من سكان الخرطوم "نتمنى أن تنجح هذه الهدنة حتى نستطيع العودة لحياتنا الطبيعية. عندنا أمل في الهدنة ولا توجد لدينا خيارات أخرى".
تسبب الصراع في نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم ومن بينهم ما يربو على 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة ليصبحوا لاجئين.
ونقلت الأمم المتحدة وبعض وكالات الإغاثة وسفارات وإدارات من الحكومة المركزية السودانية عملياتها إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية، وهي مركز رئيس للشحن شهد قليلا من الاضطرابات.
واندلع التصعيد في 15 أبريل الماضي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أكثر من 13.6 مليون طفل في السودان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية الضرورية للحفاظ على حياتهم. ويبلغ عدد سكان السودان 49 مليون نسمة.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إنه بدأ توزيع المواد الغذائية في مناطق بالعاصمة لأول مرة منذ اندلاع التصعيد.

أخبار ذات صلة
السودان.. 13.6 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات
إعلان حظر التجول في بورتسودان
المصدر: رويترز
السودان
الخرطوم
هدنة
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©