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عربي ودولي
روسيا تقصف «مراكز صنع القرار» في أوكرانيا
لحظة اعتراض صاروخ في سماء العاصمة كييف
30 مايو 2023 17:43
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية شنت ضربات على «مراكز صنع القرار» في أوكرانيا.
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