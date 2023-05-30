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روسيا تقصف «مراكز صنع القرار» في أوكرانيا

لحظة اعتراض صاروخ في سماء العاصمة كييف
30 مايو 2023 17:43

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية شنت ضربات على «مراكز صنع القرار» في أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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