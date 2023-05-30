فرنسا والنمسا وهولندا يدعون لقواعد أكثر صرامة بشأن الطائرات الخاصة

دعت النمسا وفرنسا وهولندا، اليوم الثلاثاء، لإقرار قواعد أكثر صرامة بشأن الطائرات الخاصة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب مشترك لمكافحة التغير المناخي.

وجاء في الخطاب الموجه للمفوضية الأوروبية، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الطائرات الخاصة تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

وطلبت الدول الثلاثة من المفوضية «أن تولي اهتماماً كبيراً لهذه القضية... وخاصة تقييم احتمالية فرض قواعد أكثر صرامة على السفر بالطائرات الخاصة».

وقالت وزيرة حماية المناخ النمساوي ليونوري جيويسلر: «السفر بالطائرات الخاصة هواية بالنسبة للأثرياء جداً، ولكننا لا نستطيع جميعاً أن ندفع مقابل ذلك». وأضافت:«أي شخص يضر بمناخنا يجب أن يقدم مساهمة عادلة. لأننا جميعاً نتحمل تداعيات هذه الرحلات الفاخرة». وقالت الحكومة النمساوية إن عدد الرحلات بالطائرات الخاصة ارتفع مجدداً في الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الماضية.

ومن المتوقع مناقشة انبعاثات الطائرات الخاصة خلال اجتماع وزراء نقل دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، الخميس المقبل.