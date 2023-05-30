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بكين ترفض دعوة واشنطن لعقد اجتماع في سنغافورة

بكين ترفض دعوة واشنطن لعقد اجتماع في سنغافورة
30 مايو 2023 17:35

رفضت الصين، اليوم الثلاثاء، دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين على هامش قمة «حوار شانجري-لا» التي ينظمها «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» في سنغافورة في وقت لاحق الأسبوع الجاري.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج: «تدرك الولايات المتحدة تماماً الصعوبات التي تواجه الحوار العسكري الصيني الأميركي».
ودعت المتحدثة واشنطن إلى احترام سيادة الصين ومخاوفها الأمنية، وتصحيح «الممارسات الخاطئة» و«تهيئة المناخ والظروف اللازمة للحوار والتواصل بين الجيشين الصيني والأميركي». ولم تكرر ماو الدعوة إلى رفع العقوبات الأميركية عن وزير الدفاع الصيني لي شانج فو.
يشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والجنرال «لي» على هامش قمة الدفاع التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة في الفترة من الجمعة المقبل، وحتى يوم الأحد.
وقال المتحدث باسم البنتاجون إن الجانب الصيني يرفض عقد الاجتماع.

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المصدر: وكالات
واشنطن
بكين
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