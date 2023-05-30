البرهان يصدر بياناً بشأن الأوضاع في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن قواته "لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة".

وقال البرهان خلال تفقده قوات الجيش ببعض المواقع، أن "القوات المسلحة تخوض المعركة نيابة عن شعبها، ولم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل".

وجاءت تصريحات البرهان في بيان نشره مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.

وأشاد البرهان بما اعتبرها "وقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه، رغم المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين".

وذكر أن "جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها، بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد".



