أردوغان بعد النصر: هذا ما أعد به

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده عاشت عرسا انتخابيا حقيقيا، في كلمة له أمام البلاد بعد أيام من فوزه بولاية جديدة لرئاسة البلاد.

وقال أردوغان، إن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات لحماية المواطنين من التضخم المرتفع وتخفيضه ليصبح في خانة الآحاد لتخفيف هذا العبء عن كاهل الشعب.

وفي كلمته خلال الاجتماع العام السنوي لاتحاد الغرف والتبادل السلعي بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم الأحد، قال أردوغان إن الحكومة ستجذب الاستثمارات إلى تركيا.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 44 بالمئة في أبريل من ذروة 24 عاماً البالغة 85.5 بالمئة والمسجلة العام الماضي.