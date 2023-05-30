الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإفراج عن سعودي بعد يومين من خطفه في بيروت

عناصر من الجيش اللبناني
30 مايو 2023 17:00

أكد السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، أنه تم إجراء فحوصات طبية للمواطن السعودي مشاري المطيري الذي اختطف قبل يومين، مشيراً إلى أنه بخير وبصحة جيدة.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه حرّر مواطناً سعودياً في "عملية نوعية" عند الحدود اللبنانية السورية، بعد يومين من خطفه في بيروت.
وخطف المواطن السعودي الأحد من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن في سيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم، وفق ما أفاد مصدر أمني بارز وكالة فرانس برس الإثنين.
وقال الجيش اللبناني الثلاثاء على تويتر "تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية".
وأشار إلى توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف، حدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي عددهم بتسعة أشخاص.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية الإثنين أن المواطن السعودي يعمل لحساب الخطوط الجوية السعودية، وطلب الخاطفون فدية مالية.
ونوّه السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري ومسؤولون لبنانيون بالجهود التي قادت الى تحرير المخطوف.
وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان الحرص "على عودة جميع الإخوة العرب الى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم، إضافة الى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".

 

أخبار ذات صلة
هبوط ناجح للمركبة الفضائية التي تقلّ رائدي الفضاء السعوديين في المحيط الأطلسي
رائدا الفضاء السعوديان يودعان محطة الفضاء الدولية
المصدر: وكالات
لبنان
الجيش اللبناني
الحكومة اللبنانية
السعودية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©