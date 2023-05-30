الإفراج عن سعودي بعد يومين من خطفه في بيروت

أكد السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، أنه تم إجراء فحوصات طبية للمواطن السعودي مشاري المطيري الذي اختطف قبل يومين، مشيراً إلى أنه بخير وبصحة جيدة.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه حرّر مواطناً سعودياً في "عملية نوعية" عند الحدود اللبنانية السورية، بعد يومين من خطفه في بيروت.

وخطف المواطن السعودي الأحد من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن في سيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم، وفق ما أفاد مصدر أمني بارز وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال الجيش اللبناني الثلاثاء على تويتر "تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية".

وأشار إلى توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف، حدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي عددهم بتسعة أشخاص.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية الإثنين أن المواطن السعودي يعمل لحساب الخطوط الجوية السعودية، وطلب الخاطفون فدية مالية.

ونوّه السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري ومسؤولون لبنانيون بالجهود التي قادت الى تحرير المخطوف.

وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان الحرص "على عودة جميع الإخوة العرب الى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم، إضافة الى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".