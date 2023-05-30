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قتلى في حريق بمستشفى بالنمسا

نوافذ مدمرة في مبنى سينيك الحكومي في مويدلينج بعد اندلاع حريق في المستشفى
30 مايو 2023 15:03

لقي ثلاثة مرضى حتفهم في حريق اندلع بإحدى المستشفيات في النمسا. وبحسب السلطات، فقد اندلعت النيران أثناء الليل في غرفة بالطابق الثالث من مستشفى لاندسكلينيكوم مولدينج الذي يقع بالقرب من فيينا.

وقال ماتياس هوفر، المتحدث باسم وكالة الصحة الإقليمية (إل جي إيه)، لوكالة أنباء (إيه بي إيه) النمساوية، إن جميع المساعدات جاءت متأخرة للغاية لثلاثة رجال في الغرفة.

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وأفادت تقارير بإصابة 20 شخصاً بجروح طفيفة، وكان من الضروري نقل نحو 90 مريضا. وبدأت مكاتب الشرطة الجنائية الاتحادية والمحلية، التحقيق في سبب الحريق. وتبلغ ضحيتان من العمر 78 و81 عاما. ولم تتوفر معلومات في البداية بشأن حالة الوفاة الثالثة.

المصدر: وكالات
المستشفيات
حريق
فيينا
النمسا
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