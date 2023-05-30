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مقتل وإصابة العشرات في حادث بالهند

أرشيفية
30 مايو 2023 13:57

لقي عشرة أشخاص حتفهم، ومعظمهم من ولاية بيهار، وأصيب 57 آخرون، إثر سقوط حافلة من طابقين كانت تقلهم، في ممر ضيق بعدما انزلقت عن الطريق واصطدمت بدرابزين جسر في منطقة جامو، حسبما نقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن مسؤولين، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى كلية الطب الحكومية شاشي سودان قوله  إن عدد القتلى مرشح للارتفاع  حيث أن هناك اثنين من المصابين في حالة حرجة. وقال مسؤولون إن الحافلة، التي كانت قادمة من أمريتسار في طريقها إلى مدينة كاترا بولاية جامو وكشمير، تعرضت للحادث في منطقة جاهجار كوتلي.  

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ويشار إلى أن مدينة كاترا تعد مخيما أساسيا لزوار الضريح الشهير على قمة تلال تريكوتا. وقال ضابط في قوات الشرطة المركزية إنه تم انتشال 10 جثث. وقال المسؤولون إن الحافلة انزلقت عن الطريق الوطني السريع جامو- سريناجار وانقلبت على الجسر في منطقة جاجار كوتلي بين الساعة 0630 و 7 صباحا.

 

المصدر: وكالات
حادث مروري
الهند
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