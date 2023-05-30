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بايدن: متفائل بإقرار الكونجرس رفع سقف الدين

بايدن
30 مايو 2023 08:25

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين تفاؤله بإقرار الكونجرس هذا الأسبوع مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة بما يجنّبها التخلّف عن سداد ديونها.

وقال بايدن للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض "لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونجرس، لكن ينتابني شعور جيّد".
وأضاف أنّه تحدّث الإثنين مع عدد من البرلمانيين وكذلك مع زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل و"كثيرين آخرين".
وقال "الوضع يبدو جيّداً. سنرى حين يبدأ التصويت".
وكان بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أعلنا السبت أنّهما توصّلا إلى اتّفاق لرفع سقف الدين العام وتجنيب أكبر اقتصاد في العالم التخلّف عن سداد ديونه.

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لكنّ هذا الاتفاق بحاجة لأن يقرّه الكونجرس وأن ينشره بايدن قانوناً ساري المفعول قبل الخامس من يونيو، الموعد المحدّد لبلوغ الولايات المتّحدة سقف الدين العام وعجزها تالياً عن سداد مستحقات ديونها، وهو أمر لم يسبق أن حدث في تاريخها.
ومن المقرّر أن يناقش الكونجرس هذا الاتفاق هذا الأسبوع.

ومن المفترض أن يصوّت مجلس النواب على هذا الاتفاق يوم الأربعاء، على أن يصوّت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ.

المصدر: وكالات
سقف الدين الأميركي
جو بايدن
بايدن
الكونجرس الأميركي
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