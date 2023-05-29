«تريندز»: الدبلوماسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستشراف الاستراتيجي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الدبلوماسية الاستراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستشراف الاستراتيجي، فلا يمكن ضمان نجاح تخطيط استراتيجي طويل المدى لأي دولة من دون استشراف علمي للمستقبل وتخطيط سليم له.

وأوضح أنه في ظل ما يعيشه العالم من بيئة تتسم بالتعقيد وعدم اليقين، فإن صناع السياسات ومراكز الفكر على السواء أصبحوا يواجهون تحديات كبيرة في مجال الدراسات الاستشرافية. جاء ذلك خلال مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات في مؤتمر حالة الدراسات الاستشرافية في العالم، الذي نظمه مركز الاستشراف الاستراتيجي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» في العاصمة المغربية الرباط في 26 مايو 2023.

وقدّم العلي ورقة عمل في الجلسة التي حملت عنوان: مراكز الفكر كفاعلين جدد في الدبلوماسية الاستراتيجية، فيما حضر وفد من تريندز ضم سلطان الربيعي نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات، والباحث عبد الله الزعابي، المؤتمر والتقي الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي التابع لمنظمة «الإيسيسكو»، بهدف الإثراء المعرفي وفتح قنوات تواصل بين الجانبين.

وأكد الدكتور محمد العلي، في مداخلته، على دور مراكز البحث والفكر في صياغة الدول لدبلوماسيتها بطريقةٍ استراتيجية فعالة، تركز على الأولويات والأهداف طويلة الأجل، وعلى الصورة الأوسع للتفاعلات الدولية، بما يمكنها من التقليل من آثار عدم اليقين، وتعبئة مصادر القوة، وتعظيم المنافع السياسية.

وقال إنه من هذا المنطلق تنبع أهمية الدبلوماسية الاستراتيجية التي يتم طرحُها كإطار لمساعدة الفاعلين من الدول وغير الدول في بناء وتأطير رؤيتهم للعالم، ووضع أجنداتهم الخارجية، والتواصل والتفاوض بشأن مصالح وأهداف أساسية متباينة.